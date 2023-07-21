Başına tomruk düşen adam hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi'nde meydana geldi. Kerim Şahin (41) kamyonda yüklü olan tomrukların indirilmesi için hazırlık yaptığı esnada bir tomruk düşerek başına isabet etti. Olay sonrası arkadaşları durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, yaptıkları incelemede Şahin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Evli 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Kerim Şahin'in cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.