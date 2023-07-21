Tekirdağ'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Temmuz 2023 23:50, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2023 23:52
Sultanköy Kavşağı'nda Eniz D. yönetimindeki otomobil, Semra D. idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Semra D.'nin otomobilinde yolcu olarak bulunan Safiye E. hayatını kaybetti, sürücüler ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi ve Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalioğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Refiye E., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.