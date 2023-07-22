Resmi Gazete'de yayımlandı: Mısır'a atanan büyükelçi belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı büyükelçilerin atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2023/331
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;
- Paraguay Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Yavuz KÜL,
- Fransa Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Yunus DEMİRER,
- Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Nevzat UYANIK,
- Mısır Arap Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Salih Mutlu ŞEN,
- Ispanya Krallığı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Nüket KÜÇÜKEL EZBERCİ,
- Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Muhammet Mücahit KÜÇÜKYILMAZ,
atanmıştır.
21 Temmuz 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI