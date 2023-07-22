HSK'ya ait atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

ATAMA KARARLARI

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:

Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 17.07.2023 tarihli ve 1554 sayılı atama kararı aşağıda gösterilmiştir.

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