HSK'ya ait atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
HSK'ya ait atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Temmuz 2023 06:02, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2023 06:06
ATAMA KARARLARI
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:
Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 17.07.2023 tarihli ve 1554 sayılı atama kararı aşağıda gösterilmiştir.
EK- DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN
TIKLAYINIZ.