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Enkazdan çıktı dereceye girdi

Adıyaman'daki TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Atike Rüveyda Şimşek depremde ailesiyle enkaz altında kaldı. Kaburgaları kırıldı ve zorlu ameliyattan sonra bir ay hastanede yattı. 3 ay hiç ders çalışamadı. Şimşek, devam eden ağrılarına rağmen son 1 aylık azmiyle YKS'de büyük başarı gösterdi ve Sayısal'da Türkiye 690'ıncısı oldu.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 22 Temmuz 2023 07:23, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2023 07:06
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Enkazdan çıktı dereceye girdi

6 Şubat depreminde enkazdan yaralı olarak çıkarılan Adıyaman Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Atike Rüveyda Şimşek, YKS'de ilk bine girerek, büyük başarı gösterdi. Deprem öncesi sınava hazırlanırken derece yapma hayali kuran Şimşek, deprem sonrası yaşadığı acılara rağmen hayalinden vazgeçmedi. Enkaz altında kaldığı için beli ve kaburgaları kırılan Şimşek, oturmakta güçlük çekse de sınava yönelik çalışmalarına ara vermedi. Emeklerinin karşılığında AYT sayısal oturumunda Türkiye 690'uncusu oldu.

NOTLARIM ENKAZ ALTINDAYDI

Yeni Şafak'a konuşan Şimşek, sınava hazırlanırken derece yapmayı ve okulunu iyi bir şekilde temsil etmeyi hedeflediğini söyledi. Şimşek, "Babamın çabalarıyla enkazdan çıktım. Belim ve kaburgalarım üç yerden kırıldı. Başka bir ilde ameliyat olmak zorunda kaldım ve uzun bir hastane süreci geçirdim. Oturup kalkmada sorun yaşıyordum ve o yüzden ders çalışma imkanım da çok olmuyordu. Uzun süre çalışamıyordum, biraz çalışıp sonra uzanıyordum. O zaman da dersleri tekrar ediyor, kitap okuyordum. Kaynaklarım, notlarım evin enkazı altında kalmıştı. Sınıf arkadaşım notlarını gönderdi, onlardan çalıştım. Yakınlarım, öğretmenlerim, arkadaşlarım beni motive ettiler. Sınavda da AYT'nin sonlarına doğru ağrılarım arttı ama soruları bitirmiştim büyük oranda. Derece yapmayı hiç beklemiyordum" dedi. Şimşek, üniversitede bölüm olarak tıp ve mühendislik arasında kaldığını aktardı. Atiye'nin babası ve aynı zamanda eğitim aldığı okulun da müdürü olan Muzaffer Şimşek ise "Depremin ardından 3 aylık kaybı oldu. Sınava son 1 ay kala yeniden çalışmaya başladı. Tekrarlarını yaptı, zamanı verimli değerlendirdi. Sınavdan önce sınava girip giremeyeceğinden de emin değildik. Çünkü yeteri kadar uzun oturamıyordu. Ama zorlanarak da olsa başardı. Daha önce yaptığı çalışmaların karşılığını aldı. Duaların gücü de sonucu etkiledi" ifadelerini kullandı.

Merve Safa Akıntürk

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