Bakan Bolat paylaştı: İstanbul Havalimanında 427 kilo uyuşturucu yakalandı

- Ticaret Bakanı Ömer Bolat :"Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza Birimlerince İstanbul Havalimanı Kargo Bölümünde gerçekleştirilen operasyonda, Güney Amerika çıkışlı ve yurtdışına transit gönderilen iki kargoda toplam 427 kg uyuşturucu metamfetamin ele geçirilmiştir. Operasyonda emeği geçen değerli mesai arkadaşlarımızı candan tebrik ederim."

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