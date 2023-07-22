56 yıllık dev gıda firması satışa çıkıyor

Koç Holding'e ait Tat Gıda, Dardanel tarafından satın alınmak üzere satışa çıkarıldı. İki şirket arasında yapılan anlaşma sonucunda alım-satım trafiği başladı.

Tat Gıda'nın yüzde 43,5'lik hissesi Koç Holding'e aitti ve geçtiğimiz Mayıs ayında finansal danışmanlık alarak satış ve stratejik alternatifleri değerlendireceğini duyurmuştu.

Dardanel'in Tat Gıda'yı satın alma hamlesiyle ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, şirketin yönetim kurulu toplantısında Tat Gıda'nın hakim paylarının (yüzde 53 oranındaki paylar) sahibi olan Niyazi Önen Holding A.Ş. çatısı altındaki Dardanel Greece S.A. firması ile beraber (3 firma) ortak olarak "Pay Satın Alma" teklifinde bulunma kararı alındığı belirtildi.

Dardanel, geçmişte zor günler yaşamış ve borçları nedeniyle sıkıntılar yaşamıştı. Ancak daha sonrasında yapılan hamlelerle sıkıntılarını aşmış ve istikrarlı bir döneme girmişti. Gıda ürünleri işleme ve değerlendirme faaliyeti gösteren Dardanel'in yüzde 68,6'sı Niyazi Önen Holding'in elinde bulunuyor ve geri kalan kısmı halka açık durumda.

Tat Gıda ise 1967 yılında Vehbi Koç tarafından Bursa'da domates ürünleri işlemek üzere Tat Konserve adı altında kurulmuştu. Salça, ketçap, konserve, dondurulmuş gıda ve mayonez gibi ürünleri imal eden şirket 56 yıldır faaliyet gösteriyor. Şirketin yüzde 43,65'i Koç Holding'e ait olup, sermayesi 136 milyon lira, öz sermayesi ise 1,2 milyar lira seviyesinde bulunuyor.