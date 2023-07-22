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Sağlık işçileri 81 ilde geriye dönük ödemeleri talep etti

Öz-Sağlık-İş Sendikası sağlık işçilerinin geriye dönük alacakları için tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak eylem gerçekleştirdi.

Kaynak : Milli Gazete
Haber Giriş : 22 Temmuz 2023 09:46, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2023 09:33
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Sağlık işçileri 81 ilde geriye dönük ödemeleri talep etti

Eylemlerin Ankara ayağı ise Sağlık Bakanlığı önünde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen eylemde konuşan Öz-Sağlık-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Remzi Karataş, sağlık işçilerinin geriye dönük alacaklarının taksitle ödenmemesi için çağrıda bulunurken, birikmiş geriye dönük alacakların ödenmesini talep etti.

Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Öz-Sağlık-İş Sendikası tarafından tüm Türkiye'de gerçekleştirilen eylemlerde, geriye dönük ödemelerin bir an önce gerçekleştirilmesi için çağrıda bulunuldu. Eylemlerin Ankara ayağında konuşan Öz-Sağlık-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Remzi Karataş, Öz Sağlık-İş Sendikası ile TÜHİS arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi'nin üzerinden 46 gün geçtiğini ve sözleşmede yer alan işçinin 2023 Ocak ayından geçerli geriye dönük alacaklarının ödenmediğine vurgu yaptı.

"ÇALMADIK KAPI BIRAKMADIK"

Geçen 46 günde defalarca masaya oturduklarını ve çağrıda bulunduklarını ifade eden Karataş, ödemelerin bekletildiğini belirterek, "Sendika olarak ilk günden beri defalarca masaya oturduk, geriye dönük alacakları bekletmeyin dedik, işçiye nefes aldıracak bu toplu parayı kuşa döndürmeyin dedik, önümüz Kurban Bayramı işçi kurbanını kesebilsin dedik, vergi dilimini işaret ettik, ülke ekonomisinin zorluğunu gösterip alacakların bir an önce ödenmesi için çalmadık kapı bırakmadık. Sendika olarak devletin tüm kademelerini aşındırdık. Hesaplamalar yapılıyor dediniz bekledik. Kasada para yok, ek bütçe istedik dediniz bekledik. Bütçe Meclis'ten daha çıkmadı dediniz bekledik" dedi.

"SABRIMIZ BİTTİ"

Geçen 46 günde ekonomi içerisinde ekonomik verilerin daha da kötüye gittiğine dikkat çeken Karataş, beklenen sürede işçinin sabretmeye devam ettiğini belirterek, "Ev kiralarımız 10 bin liranın üzerine çıktı. Vergi oranları arttı, akaryakıta dev zam geldi. Akaryakıta gelen zam, aynı gün başta gıda olmak üzere tüm sektörlere aynı oranda yansıdı. Biz sabırla beklerken beslenme, barınma, ulaşım gibi temel ihtiyaçlarımız yüzde 200'e varan oranlarda artış gösterdi. Kimsenin almaya cesaret edemediği altın-döviz fiyatları fırladı, herkesin yemek zorunda olduğu domatesin, biberin yüzünü göremez olduk. Tüm bunlar olurken bizler, ekonomik krizle uğraşan devletimizin yanında olup sabretmeye devam ettik. Ama bitti. Sabrımız tükendi" ifadelerini kullandı.

"ALACAKLARIMIZ TEK SEFERDE VE DAHA FAZLA GECİKMEDEN ÖDENSİN"

Yaşanan enflasyonist ortam dolayısıyla verilecek ödemelerin pula dönüştüğünü ifade eden Karataş, sağlık işçilerinin bu durum karşısında daha fazla mağdur olmak istemediğine dikkat çekerek, "Emeğimizi hiçe saymayın, çoluk çocuğumuzun ekmeğine ortak olmayın! Herkese alacakları ödenirken sağlık işçisinin geriye dönük alacağına şahin kesildiniz, görün artık! Bize vermeyi unuttuğunuz geriye dönük alacaklarımız, bazı üniversitelerdeki sağlık işçilerine de 3 taksitte ödenmeye başladı. Hem geciktirilip, hem taksite bağlanması ikisi de yanlış. Geriye dönük alacaklarımızın tek seferde ve daha fazla geciktirilmeden ödenmesini istiyoruz" diye konuştu.

Mehmet Fahri Özkan

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