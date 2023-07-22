Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatları ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Mehmetçik Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyor. Pençe-Kilit operasyonu bölgesindeki Metina'da tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatları ile etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek." ifadelerine yer verildi.