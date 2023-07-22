Terör örgütü PKK'nın orman yangınları sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT tarafından, 2019 yılı itibariyle PKK/KCK-YPS Türkiye Sorumlusu olduğu tespit edilen Özgür Şoreş Kod Özgür ALPARSLAN'ın, Türkiye'de sivil halkın günlük yaşamını sabote etmek ve kaos yaratmak amacıyla eylem planlamalarında bulunduğunu öğrendi.



MİT ayrıca 28 Temmuz 2021'de Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan, Muğla, Mersin ve Hatay'da toplam 150 bin hektardan fazla ormanın yanmasına sebep olan eylemlerin talimatının Ateşin Çocukları İnisiyatifi kurucusu Özgür Şoreş Kod Özgür ALPARSLAN'ın bizzat verdiği ve eylemleri anlık olarak takip ettiğini saha ajanları vasıtasıyla tespit etti.



Saha ajanlarını özel olarak görevlendiren MİT, Özgür ALPARSLAN'ı adım adım izledi. Saha ajanları, Özgür Şoreş Kodun Murat KARAYILAN'dan bizzat aldığı talimat doğrultusunda yeni bir eylem arayışında olduğunu, bu kapsamda Türkiye içerisine patlayıcı malzeme ve örgüt mensubu aktarmaya çalıştığı ve eylemi bizzat yönetmek istediği bilgisini edindi. Eylem gerçekleştirmek için Irak/Gare alanından ayrılan Özgür Şoreş Kod Özgür ALPARSLAN'ı nefes kesen bir takip sonrasında eylemlerde kullanacağı teröristlerle birlikte etkisiz hale getirdi.



Özgür Şoreş Kod Özgür ALPARSLAN kimdir?



PKK/KCK-YPS Türkiye sorumlusu olarak faaliyet yürüten Özgür Şoreş Kod Özgür ALPARSLAN, 2006-2008 yılları arasında İstanbul'da PKK/KCK terör örgütü adına gençlik sözcülüğü yapması akabinde 2008 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldı. 2008 yılında Irak/Kandil'e geçti. 2011 yılı itibariyle Suriye'de Gençlik/Öz Savunma Birlikleri faaliyetlerini yürüten Özgür Şoreş Kod, 2015 yılı itibariyle Suriye/Amude Gençlik Birimi ve YPS Türkiye aktarım sorumlusu oldu. Suriye üzerinden Türkiye'ye örgüt mensuplarına silah/mühimmat, bomba düzeneklerinin aktarılmasından sorumlu oldu ve ayrıca metropollerdeki YPS eylemlerini organize etti.

2019 yılı itibariyle PKK/KCK-YPS Türkiye Sorumlusu oldu. Mersin ve Hatay'da 2021 yılı içerisinde yaşanan orman yangınlarının eylem talimatını vererek, süreci bizzat takip etti. 2022 yılı itibariyle Irak/Gare alanında geçerek Ateşin Çocukları inisiyatifini buradan yönetti. Özgür Şoreş Kod Özgür ALPARSLAN, terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer almaktaydı.

