Terör örgütü PKK'nın orman yangınları sorumlusu etkisiz hale getirildi
Terör örgütü PKK/KCK-YPS Türkiye Sorumlusu Özgür Şoreş Kod Özgür ALPARSLAN, MİT'in Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.
MİT tarafından, 2019 yılı itibariyle PKK/KCK-YPS Türkiye Sorumlusu olduğu tespit
edilen Özgür Şoreş Kod Özgür ALPARSLAN'ın, Türkiye'de sivil halkın günlük yaşamını
sabote etmek ve kaos yaratmak amacıyla eylem planlamalarında bulunduğunu öğrendi.
MİT ayrıca 28 Temmuz 2021'de Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan, Muğla,
Mersin ve Hatay'da toplam 150 bin hektardan fazla ormanın yanmasına sebep olan
eylemlerin talimatının Ateşin Çocukları İnisiyatifi kurucusu Özgür Şoreş Kod
Özgür ALPARSLAN'ın bizzat verdiği ve eylemleri anlık olarak takip ettiğini saha
ajanları vasıtasıyla tespit etti.
Saha ajanlarını özel olarak görevlendiren MİT, Özgür ALPARSLAN'ı adım adım
izledi. Saha ajanları, Özgür Şoreş Kodun Murat KARAYILAN'dan bizzat aldığı talimat
doğrultusunda yeni bir eylem arayışında olduğunu, bu kapsamda Türkiye içerisine
patlayıcı malzeme ve örgüt mensubu aktarmaya çalıştığı ve eylemi bizzat yönetmek
istediği bilgisini edindi. Eylem gerçekleştirmek için Irak/Gare alanından ayrılan
Özgür Şoreş Kod Özgür ALPARSLAN'ı nefes kesen bir takip sonrasında eylemlerde
kullanacağı teröristlerle birlikte etkisiz hale getirdi.
Özgür Şoreş Kod Özgür ALPARSLAN kimdir?
PKK/KCK-YPS Türkiye sorumlusu olarak faaliyet yürüten Özgür Şoreş Kod Özgür
ALPARSLAN, 2006-2008 yılları arasında İstanbul'da PKK/KCK terör örgütü adına
gençlik sözcülüğü yapması akabinde 2008 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldı.
2008 yılında Irak/Kandil'e geçti. 2011 yılı itibariyle Suriye'de Gençlik/Öz
Savunma Birlikleri faaliyetlerini yürüten Özgür Şoreş Kod, 2015 yılı itibariyle
Suriye/Amude Gençlik Birimi ve YPS Türkiye aktarım sorumlusu oldu. Suriye üzerinden
Türkiye'ye örgüt mensuplarına silah/mühimmat, bomba düzeneklerinin aktarılmasından
sorumlu oldu ve ayrıca metropollerdeki YPS eylemlerini organize etti.
2019 yılı itibariyle PKK/KCK-YPS Türkiye Sorumlusu oldu. Mersin ve Hatay'da 2021 yılı içerisinde yaşanan orman yangınlarının eylem talimatını vererek, süreci bizzat takip etti. 2022 yılı itibariyle Irak/Gare alanında geçerek Ateşin Çocukları inisiyatifini buradan yönetti. Özgür Şoreş Kod Özgür ALPARSLAN, terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer almaktaydı.