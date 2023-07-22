AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıya tepki
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen eylemi lanetledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2023 11:50, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2023 11:57
Çelik, sosyal medya hesabından, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyla ilgili paylaşımda bulundu.
AK Parti'li Çelik, şunları kaydetti:
"Danimarka'da, İslam düşmanı bir grubun, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirdiği eylemi lanetliyoruz. Din ve vicdan hürriyetine karşı gerçekleştirilen bu lanetli eylem, açık bir nefret suçudur. İslam'a ve Müslümanlara yönelik provokasyonlar karşısında Danimarka yetkililerinin duyarsızlığı, bu nefret suçlarına destek vermeleri anlamına gelmektedir."