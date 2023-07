Erkek arkadaşı tarafından vurulan kadın hastanede hayatını kaybetti

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Karaosman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kader Akşan (49), H.E. (49) ve M.A. (45) isimli 3 kişi evde alkol alıyordu. Akşan ile erkek arkadaşı H.E. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Olay esnasında Kader Akşan, H.E. tarafından silahla göğüs ve karın bölgesinden vurularak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadın, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bölgeye gelen polis ekiplerince H.E. ile M.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, 49 yaşındaki kadının cansız bedeni ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Adli Tıp Merkezine kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme sürüyor.