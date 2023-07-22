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Bakan Kacır açıkladı: İşte yollardaki TOGG sayısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'bugün Türkiye'nin yollarında binden fazla TOGG seyahat ediyor. Bu sayı artacak. 2023 yılında 23 binden fazla TOGG yollarda olacak.' dedi.

Haber Giriş : 22 Temmuz 2023 13:45, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2023 13:46
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Bakan Kacır açıkladı: İşte yollardaki TOGG sayısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CNN TÜRK'te 'Hafta Sonu' programına katılarak açıklamalarda bulundu.

Kacır, 81 kentte 1.780'den fazla şarj istasyonu kurulduğunu belirterek, 1000'den fazla TOGG'un yollarda olduğunu ifade etti.

Bakanın öne çıkan açıklamaları şöyle:

- Bugün Türkiye'nin yollarında binden fazla TOGG seyahat ediyor. Bu sayı artacak. 2023 yılında 23 binden fazla TOGG yollarda olacak. TOGG bir otomobilden fazlası. Şarj istasyonları yaygınlaşmadan elektrikli araçların yaygınlaşması mümkün değil. Yeni bir piyasa kuruluyor. Şarj istasyonlarının 81 ilde kurulması için çalışma başlattık. 81 ilde şarj istasyonları 1780'i aştı. Bu sayı daha da artacak.

'Türkiye elektrikli araçların öncüsü olmalı'

- TOGG'u kıymetli kılan unsur milli marka olması. Kritik teknolojilerde tam bağımsız olmalıyız. Elektrikli araçlar yaygınlaşacak. Sürücüsüz otomobillerden bahsediyor olacağız. Türkiye elektrikli araçların öncüsü olmalı.

- Otomotiv sektörü büyük bir dönüşüm yaşıyor. Elektrikli otomobiller yeni bir fırsat penceresi.

Yeni modeller için tarih verdi

- C sınıfında bir sedan araç 2024 yılının sonunda çıkmış olacak. Bunun peşinden B sınıfı aracı gelecek. 1,5 - 2 senede bir yeni modeller piyasaya sürülecek. İhracat çok önemli. Bir fabrikadan bahsediyoruz ama o fabrikanın arkasında 100 fabrika var TOGG'a parça üreten. Otomobil fabrikasının yanında batarya fabrikası kuracağız.

2050'da 250 bin istasyon hedefi

- Şarj istasyonlarıyla ilgili 2030 hedefimiz var, 250 binlere gelmesi lazım. Çok dikkatli bir şekilde bu süreci yönetiyoruz.

- Biz Paris Anlaşması'nı imzaladık. Elektrikli araçlar çok önemli. Milli elektrikli treni de kendi imkanlarımızı üretiyoruz. Elektrikli gemi üretiminde de Türkiye'nin fırsatları var. Şu anda dünyada en ucuz dönüşümü bulabileceğiniz alan yeşil teknoloji. Küresel ısınmanın etkilerini görüyoruz. Küresel olarak bununla ortak hareket edilmeye çalışılıyor. Biz bu alanda ev ödevimizi iyi yaparsak finansman kaynağı olur. Yeşil dönüşüm artık çok öncelikli.

Fabrika için görüşmeler sürüyor

- Volkswagen'in fabrika projesini iptal etme kararı siyasiydi. Kapımız açık ama başka şirketlerle de görüşüyoruz. Başka markalarla masadayız. Avrupa markaları da var Uzak Asya markaları da var. TOGG'un başarısı çok dikkat çekti. Biz kuracağımız batarya fabrikasında hücre üretimi de yapacağız. Biz bu batarya fabrikasını teşvik ettik.

- Bu pandemide herkesin ilgi odağı haline gelmeye başladı. Otomotiv sektöründe çip ihtiyacının sağlanamıyor olması... Bir otomobilde binden fazla çip var bugün. Küresel pazar çok hızlı büyüyor. Bu gösterilen çip Türkiye'nin üretimidir. Bu çipin kilogram değeri 388 bin dolar. Çok değerli.

'Katar'la yeni çip üssü kuracağız'

- Uluslararası anlaşmaya imza attık. Katar'la yeni bir çip üssü kuracağız. Bu önemli bir adım. Türkiye'ye yeni biz kazanım getirecek. Çip endüstrisinde milyar dolar seviyesinde bir yatırıma ihtiyacımız var. Bunun için de çok önemli görüşmeler yapıyoruz. Dünyada bir rekabet var. Çip yatırımını rekabetçi kılmalıyız. Cumhurbaşkanımız bizzat bu konuyu takip ediyor. Tasarım kabiliyetini de geliştirmeliyiz.

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