İstanbul'da 'hayali ihracat' operasyonu: Devleti 38 milyon dolar zarara uğrattılar

Muğla, Adana ve Çeşme'de orman yangını
Muğla, Adana ve Çeşme'de orman yangını
KPSS oturumları yarın başlıyor
KPSS oturumları yarın başlıyor
Otomobilde ikinci el düzenlemesi 5 günde 15 bin ilan sildirdi
Otomobilde ikinci el düzenlemesi 5 günde 15 bin ilan sildirdi
Bakan Kacır açıkladı: İşte yollardaki TOGG sayısı
Bakan Kacır açıkladı: İşte yollardaki TOGG sayısı
Yargıtay'dan emsal yaz okulu kararı
Yargıtay'dan emsal yaz okulu kararı
Başkandan tepki çeken paylaşım: İşçiler çalışıyor, başkan elleri cebinde
Başkandan tepki çeken paylaşım: İşçiler çalışıyor, başkan elleri cebinde
Türk üniversiteleri, en çok tıp ve mühendislik alanlarıyla 'dünya ligine' girdi
Türk üniversiteleri, en çok tıp ve mühendislik alanlarıyla 'dünya ligine' girdi
İlk yerli ve milli hızlı trende sona doğru
İlk yerli ve milli hızlı trende sona doğru
Kamuda uygulanacak kanuni faiz oranları belirlendi
Kamuda uygulanacak kanuni faiz oranları belirlendi
Benzine 2 TL zam geliyor
Benzine 2 TL zam geliyor
Terör örgütü PKK'nın orman yangınları sorumlusu etkisiz hale getirildi
Terör örgütü PKK'nın orman yangınları sorumlusu etkisiz hale getirildi
56 yıllık dev gıda firması satışa çıkıyor
56 yıllık dev gıda firması satışa çıkıyor
Bedava olsa İstanbul'a 2.90 liraya ulaşıyor
Bedava olsa İstanbul'a 2.90 liraya ulaşıyor
Taksi kaosu korsana yaradı: Alenen eleman arıyorlar
Taksi kaosu korsana yaradı: Alenen eleman arıyorlar
Stokçuların zam oyunu: Siparişi sebepsiz iptal edene ceza
Stokçuların zam oyunu: Siparişi sebepsiz iptal edene ceza
Uzmanlardan 'tercih' uyarısı: Sınav kadar önemli
Uzmanlardan 'tercih' uyarısı: Sınav kadar önemli
Resmi Gazete'de yayımlandı: Mısır'a atanan büyükelçi belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı: Mısır'a atanan büyükelçi belli oldu
Erdoğan açıkladı: Boş tutulan eve vergi yolda
Erdoğan açıkladı: Boş tutulan eve vergi yolda
ODTÜ'de öğretim üyeliği için yurt dışı kriteri 2 yıla çıkıyor
ODTÜ'de öğretim üyeliği için yurt dışı kriteri 2 yıla çıkıyor
'Vize İşlem Ücreti' adı altında para toplayan suç örgütüne operasyon
'Vize İşlem Ücreti' adı altında para toplayan suç örgütüne operasyon
Yeni sıcak hava dalgası geliyor: O güne dikkat!
Yeni sıcak hava dalgası geliyor: O güne dikkat!
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
TDK'dan 'Türkiyeli' kelimesinin sözlüğe eklenmesine inceleme
TDK'dan 'Türkiyeli' kelimesinin sözlüğe eklenmesine inceleme
'Tayvan'a ihraç edilen yumurtalarda zararlı madde bulundu' iddiasına soruşturma
'Tayvan'a ihraç edilen yumurtalarda zararlı madde bulundu' iddiasına soruşturma
'Ekmek 12 TL olacak' iddiasına Fırıncılar Federasyonundan açıklama
'Ekmek 12 TL olacak' iddiasına Fırıncılar Federasyonundan açıklama
KPSS oturumlarına başvuru sayısı belli oldu
KPSS oturumlarına başvuru sayısı belli oldu
Erdoğan'dan emekli maaşlarına ilişkin açıklama
Erdoğan'dan emekli maaşlarına ilişkin açıklama
KYK borçları nedeniyle hesaplara bloke konulduğu iddia edildi
KYK borçları nedeniyle hesaplara bloke konulduğu iddia edildi
Anayasa Mahkemesi'nden doçentlik unvanına dair kritik karar
Anayasa Mahkemesi'nden doçentlik unvanına dair kritik karar
Araç alım satımında ek MTV'yi kim ödeyecek?
Araç alım satımında ek MTV'yi kim ödeyecek?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İstanbul'da 'hayali ihracat' operasyonu: Devleti 38 milyon dolar zarara uğrattılar

İstanbul'da, yurt dışındaki paravan bir firma üzerinden sahte faturalarla hayali ihracat yaptıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin devleti 38 milyon dolar zarara uğrattığı tespit edilirken mal varlıklarına da tedbir konuldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2023 14:33, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2023 14:34
Yazdır
İstanbul'da 'hayali ihracat' operasyonu: Devleti 38 milyon dolar zarara uğrattılar

İstanbul'da, yurt dışındaki paravan bir firma üzerinden sahte faturalarla hayali ihracat yaptıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da kurulan sahte firmadan yurt dışındaki paravan bir firmaya ürün satmış gibi gösterip sahte fatura düzenleyerek hayali ihracat yapıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Yazışmalarını araştırdıkları yurt dışındaki firmaya Türkiye'den herhangi bir ihracat yapılmadığını belirleyen ekipler, Ticaret Bakanlığı ile irtibata geçerek gerekli inceleme ve daha detaylı bir analizin yapılmasını talep etti.

İnceleme sonucunda, kurulan firma ve kesilen faturaların sahte, bunların da hayali ihracatta kullanıldığına dair hazırlanan uzman raporu ile eldeki veriler değerlendirildiğinde devletin haksız yere yaklaşık 38 milyon dolar zarara uğratıldığı belirlendi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından harekete geçen ekipler, 7 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü, şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konuldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber