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Muğla, Adana ve Çeşme'de orman yangını

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangını haberleri art arda geliyor. Muğla, Adana ve Çeşme'de orman yangını çıktı. Muğla'daki alevler kontrol altına alınırken Çeşme ve Adana'daki yangın için ekipler müdahale çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Temmuz 2023 16:12, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2023 16:13
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Muğla, Adana ve Çeşme'de orman yangını

Türkiye, günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ederken iki yeni yangın haberi daha geldi.

ADANA

Adana'nın Ayvacık Mahallesi'ndeki tarlada anız yakılması sonucu yükselen alevler, yakındaki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 9 arazöz sevk edildi.

ÇEŞME

İzmir'in Çeşme ilçesinde dün gece ormanlık alanda çıkan yangının ardından bugün de otluk alanda alevler yükseldi.

Yangın, saat 13.22 sıralarında Alaçatı ve Zeytineli arasındaki orman dışı otluk alanda başladı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına ilk müdahaleyi saat 13.35'ye yaparken, ekiplere 3 helikopter, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozer eşlik ediyor.

MUĞLA

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinin Bellibol mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayıldı.

Yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak ve helikopterler ile havadan, arazözlerle de karadan alevler kontrol altına alındı.

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