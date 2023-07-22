Muğla, Adana ve Çeşme'de orman yangını

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak ve helikopterler ile havadan, arazözlerle de karadan alevler kontrol altına alındı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına ilk müdahaleyi saat 13.35'ye yaparken, ekiplere 3 helikopter, 10 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 2 dozer eşlik ediyor.

Türkiye, günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ederken iki yeni yangın haberi daha geldi.

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