Bursa'da iki noktada orman yangını

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Bursa Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bursa-Orhaneli kara yolu Gümüştepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanlarda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net