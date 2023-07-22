Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ile Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara karşı alınacak tedbirler ele alındı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 22 Temmuz 2023 19:01, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2023 19:02
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir-Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili ilişkiler ile Kur'an-ı Kerim'e yönelik aşağılık saldırılara karşı İslam İşbirliği Teşkilatı'nın harekete geçirilmesi ve alınacak ortak tedbirler ele alındı.