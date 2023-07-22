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Taksiciler, İstanbul'da yüzde 57'lik zammı kabul etmedi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksimetre ücretlerine yüzde 57 zam yapılması teklifini kabul etmediklerini açıkladı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 22 Temmuz 2023 19:19, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2023 19:20
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Taksiciler, İstanbul'da yüzde 57'lik zammı kabul etmedi

Hem vergilerde hem asgari ücrette hem de akaryakıt fiyatlarında artışın ardından taksimetrelerin güncellenmesi gündeme geldi. Taksiciler, kilometresi 12 lira 65 kuruş olan taksimetre ücretlerine yüzde 100 zam talep ediyor.

Dün İstanbul'da taksilere zam geldiğine dair paylaşımlar yapılırken, indi - bindi ücretinin 40 liradan 75 liraya yükseltildiği öne sürülmüştü. İBB kaynakları haberi yalanlamıştı.

İstanbul'da taksi ücretlerine zam haberleri doğru mu?

Gündem

İstanbul'da taksi zamları, 27 Temmuz'daki UKOME toplantısında konuşulacak. Henüz netleşmiş bir tarife yok.

Cumhuriyet'e konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, 20 Temmuz'da tarifelerin artışıyla ilgili İBB'de alt komisyon toplantısının yapıldığını ifade etti.

İBB'nin teklifi kabul görmemiş

Aksu, şunları ifade etti: "İBB'nin kilometre başı yüzde 57.22 oranında zam yapması, indi-bindinin de 70 TL olması konusunda teklifi vardı. Biz de esnaf odası olarak kabul etmedik. Bu iddialar dedikodu. Zam artışı olmadı."

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