Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 6 ölü 8 yaralı
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan ve çoğunluğunu tarım işçilerinin oluşturduğu minibüs şarampole girip ağaçlara çarparak durdu. Ağaç dallarının minibüse saplandığı korkunç kazada 6 kişi yaşamını yitirirken 8 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da minibüs şarampole yuvarlandı.
Kaza, Çay ilçesi çıkışında meydana geldi. B.K., idaresindeki 03 M 5906 plakalı şehir işçi minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Araç yol kenarındaki şarampole girip ardından ağaçlara çarparak devrildi. Kazada yaralanan 8 kişi Çay ve Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
6 ÖLÜ
Yapılan incelemelerde ismi tespit edilemeyen 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazanın ardından detaylı bir inceleme yapılırken devrilen araç ise bölgeye çağrılan vinç yardımıyla çıkarılarak çekiciye yüklendi.
Kurtarma çalışmaları esnasında Afyonkarahisar-Konya karayolunun bir yönü yaklaşık olarak 10 dakika ulaşıma kapatıldı.
Kazanın ardından jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ediyor.