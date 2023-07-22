Beşiktaşlı futbolcuya trafikte saldırı
Beşiktaşlı Emrecan Uzunhan, Bakırköy'de trafik kazası geçirdi. Uzunhan polisleri beklediği sırada saldırıya uğradı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 22 Temmuz 2023 21:51, Son Güncelleme : 22 Temmuz 2023 21:53
Siyah Beyazlı ekibin 22 yaşındaki futbolcusu, İstanbul Bakırköy'de ufak çaplı trafik kazası geçirdi.
Kazanın ardından kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayan Emrecan, aldığı darbeler sonrası hastanede tedavi altına alındı.
Hamstring kasından yaralanan Emrecan'ın, sahalardan 6 ay uzak kalabileceği belirtildi.