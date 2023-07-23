HÜDA PAR Adana İl Başkanlığındaki bıçaklı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerasına ait görüntülerde, Demir ve Pişgin'in saldırının ardından il binasının iç kısmından kadınların çalışma ofisine sığındığı, Pişgin'in ayakta durmakta zorlandığı ve daha sonra dışarı çıkan Demir'e saldırganın tekrar saldırdığı anlar yer alıyor.

Bu arada, saldırı anı partinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Demir'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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