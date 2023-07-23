Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu

Otomobiliyle 17 Temmuz'da evinden ayrılan epilepsi hastası Osman Altıkardeşler (69), bir daha geri dönmedi.

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