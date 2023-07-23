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Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu

Bursa'da, kendisinden 5 gündür haber alınamayan kişinin ormanlık alanda cesedine ulaşıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2023 07:42, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2023 07:22
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Bursa'da kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü bulundu

Otomobiliyle 17 Temmuz'da evinden ayrılan epilepsi hastası Osman Altıkardeşler (69), bir daha geri dönmedi.

Ailenin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından AFAD, jandarma ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Mudanya'nın Trilye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda Altıkardeşler'in otomobilini bulan ekipler, aracın 1 kilometre uzağında da cesedine ulaştı.

Altıkardeşler'in cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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