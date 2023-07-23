Zonguldak'ta denizde kaybolun gencin cansız bedenine ulaşıldı

Denizde ve karada yapılan, yaklaşık 2 saat süren arama çalışmaları sonrası gencin cansız bedeni kaybolduğu yerden yaklaşık 10 metre ileride bulundu.

Durumu fark edip arama yapan arkadaşları tarafından gence ulaşılamayınca polis ve sahil güvenlik ekiplerine haber verildi.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Ereğli-Alaplı kara yolu Mevrealtı mevkisinde serinlemek için arkadaşlarıyla denize giren 21 yaşındaki Muharrem Çakır, bir süre sonra suda kayboldu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net