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Görüntülü konuşmanın yerine hologram

Hologram teknolojisi yapay zeka sayesinde son hızla ilerliyor. Bazı küresel şirketlerin CEO'ları, uluslararası konuşmalarını kendi hologramlarıyla yapıyor. Hayatta olmayan sanatçılar sanal olarak sahneye çıkıyor. Hologram gelecekte akıllı telefona entegre edilerek görüntülü konuşmanın da yerini alacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 23 Temmuz 2023 08:52, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2023 08:21
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Görüntülü konuşmanın yerine hologram

Nesnelerin görüntülerini film yüzeyine üç boyutlu görünebilecekleri şekilde kaydetme tekniği olarak bilinen hologram baş döndürücü hızla ilerliyor. Bilim kurgu filmlerinden aşina olduğumuz bu teknik artık birçok yerde uygulanmaya başlandı. Yapay zeka teknolojileri sayesinde hayatta olmayan birini hologramla konuşturmak artık mümkün. Üç boyutlu lazer fotoğraf tekniğiyle hayatımızda yer eden bu teknoloji sayesinde fiziksel olarak orada bulunamayan kişiler sunum yapıp herhangi bir toplantıya katılabiliyor. Özellikle hologramın hayatta olmayan sanatçıların sanal olarak sahnede bulundurulması için kullanılması medyada sıkça kendine yer bulup dikkat çekiyor.

BARIŞ MANÇO'DAN 2023'E MESAJ

Sesi ve görüntüsünün yapay zeka teknolojisiyle geliştirilen hologramla birleştirilen Barış Manço 2023'te yaşıyor gibi bir konuşma gerçekleştirdi. Benzer şekilde geçtiğimiz yıl temmuzda 87 yaşında hayatını kaybeden Marina Smith adlı kadın, yapay zeka teknolojisi destekli bir hologramla törene katılarak konuşma yaptı.

AKILLI TELEFONDAN MÜMKÜN OLABİLECEK

StoryFile adlı platform tarafından tasarlanan programın meraklısının çok olduğunu söyleyebiliriz. Gelecekte bugün deneyimlediğimiz sanal dünyayı üç boyutlu teknolojilere yaklaştırmak, holografik görüntülemeyle mümkün olacağı ifade ediliyor. Öte yandan yeni çalışmalarla birlikte, akıllı telefonları hologram görüntülerle birleştirmek mümkün olabilecek.

Yalnızlar için sanal arkadaş

Özellikle hologram sisteminin ilerlemesi yalnızlık çekenler için birebir olarak görülüyor. Teknoloji şirketleri yaşlılar başta olmak üzere birçok yalnız birey için hologram oluşturma hazırlıklarını sürdürüyor. Hologram teknolojisi gelecekte görüntülü konuşmanın yerini alacağı da düşünülüyor. Bugün birçok küresel şirketin CEO'su uluslararası alandaki konuşmalarını kendi hologramı üzerinden sürdürebiliyor.

Orhan Orhun Ünal

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