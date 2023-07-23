İlaç fiyatlandırmasındaki avro kuruna zam

Buna göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 avro değeri, 2023 Temmuz'da yüzde 30,5 artırılarak 14,0387 lira olarak belirlendi.

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