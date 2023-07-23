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AK Parti'den İstanbul için 'tersine göç' projesi

AK Parti'nin İstanbul'dan 'tersine göç' için özel bir çalışma yaptığı belirtildi. Bazı teşvikle verilerek mega kentin nüfusunun azaltılması amaçlanıyor.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 23 Temmuz 2023 09:55, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2023 09:39
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AK Parti'den İstanbul için 'tersine göç' projesi

AK Parti, hem deprem hem de yerel seçimlere dönük İstanbul için özel bir çalışma yapmaya başladı. İlk hedef İstanbul'un nüfus yoğunluğunun azaltılması için tersine göçün desteklenmesi.

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre AK Parti'nin oluşturduğu kurul İstanbul'daki politikalara dair toplantılar yapıyor.

Son toplantıda, İstanbul'un sorunlarının çözülmesi için öncelikli olarak nüfus yoğunluğunun düşürülmesi gerektiği, depremden trafiğe birçok konunun bunun ardından hızla yoluna gireceği belirtildi.

İstanbul'un nüfus yoğunluğunun azaltılması için hazırlanan proje gelecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan'ın talimatlarıyla son şeklini alıp hayata geçirilecek.

İlk hedef emekliler

İstanbul'da yaşayan ancak bahar aylarıyla memleketlerine gidip yılın yarısını orada geçiren, çoğunluğunu emeklilerin oluşturduğu bir grup var.

Öncelikli hedef kitle olarak bu grup belirlendi. Halihazırda aylarca memleketlerinde yaşayan bu kişilerin evlerini tamamen taşımaları için neler yapılabileceği üzerinde durulmaya başlandı.

Teşvik verilebilir

Yazın memleketine gidenlerin sürekli burada kalması için bazı teşvik politikaları devreye sokulacak. Örneğin, evini taşırsa elektrik, su parası alınmaması ya da az alınması, belli vergi teşvikleri, nakit para verilmesi gibi.

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