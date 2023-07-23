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Mesleki Yeterlilik Kurumu 'etkinlik organizatörü' mesleğine standart getirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kurumu Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), kongre, konferans, kutlama, düğün ve nişan törenlerinin hazırlığını yapan "etkinlik organizatörlüğü"ne ulusal standart getirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2023 10:39, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2023 10:41
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Mesleki Yeterlilik Kurumu 'etkinlik organizatörü' mesleğine standart getirdi

MYK'den yapılan yazılı açıklamada, ulusal meslek standartlarıyla mesleklere özgü niteliklerin tanımlanıp, ilgili alandaki nitelikli iş gücünün yetiştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda sektör temsilcileriyle "etkinlik organizatörü" (Seviye 5) için ulusal meslek standardının hazırlandığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Yayımlanan standart ile 'etkinlik organizatörü' mesleğinin tanımı yapılarak görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir. Etkinlik organizasyonu alanı birçok iş kolunu doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendirdiği için bu mesleğin etki alanı oldukça geniştir. Yayımlanan standart kapsamında 'etkinlik organizatörü' mesleğini icra eden kişilerin sahip olması gereken bilgi ve beceriler tanımlanmış, mesleğin icrası esnasında uygulanan görev ve işlemler belirlenmiştir."

"Etkinlik organizatörü" mesleğini icra edenlerin, düğün, nişan gibi eğlence ve kutlama amaçlı etkinlikler başta olmak üzere kongre ve konferansların hazırlığını yaptığı vurgulanarak, bu meslek için gereken özellikler şöyle sıralandı:

"Etkinlik organizatörünün, kreatif düşünme, organizasyon ve iletişim becerisine sahip olması, etkinlik mekanının ses, aydınlatma, ışık ayarlarının yapılması, katılımcıları karşılama, ikram, video ve fotoğraf gibi hizmetleri planlaması, organizasyonun çeşidine göre müşterilerin beklentilerini karşılayarak başarılı etkinlikler düzenlemesi, farklı alanlarda ve sektörlerde organizasyon işini yürütebilmesi gerekmektedir."

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