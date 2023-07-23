Erzurum'da iç organlarında uyuşturucu bulunan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı

Yapılan muayenede, şüphelinin, mide ve bağırsaklarında 27 kapsül halinde 192,69 gram afyon sakızı tespit edildi.

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