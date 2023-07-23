İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye ziyareti geçirdiği ameliyat nedeniyle ertelendi
Binyamin Netanyahu'nun sağlık kontrollerinin birkaç hafta sürebileceği belirtildi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2023 12:32, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2023 12:33
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 28 Temmuz'da Türkiye'ye gerçekleştirmesi planlanan ziyaret ertelendi.
İsrail Başbakanlık Ofisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun gece geçirdiği ameliyat nedeniyle Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaretin ertelendiğini ve ziyaretin yeniden programlanacağını aktardı.
İsrail basınının bildirdiğine göre Netanyahu'nun sağlık kontrolleri birkaç hafta sürebilir.
İsrail Başbakanı'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ziyaretinin de aynı nedenle ertelendiği kaydedildi.
Netanyahu'ya pazar gecesi kalp pili takıldığı ve Başbakan'ın bugün akşam saatlerinde hastaneden ayrılmasının planlandığı duyurulmuştu.