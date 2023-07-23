İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Türkiye ziyareti geçirdiği ameliyat nedeniyle ertelendi

İsrail Başbakanı'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ziyaretinin de aynı nedenle ertelendiği kaydedildi.

İsrail basınının bildirdiğine göre Netanyahu'nun sağlık kontrolleri birkaç hafta sürebilir.

İsrail Başbakanlık Ofisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun gece geçirdiği ameliyat nedeniyle Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaretin ertelendiğini ve ziyaretin yeniden programlanacağını aktardı.

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