Beyoğlu'nda kadın müşterisini darbeden taksici adliyeye sevk edildi
Beyoğlu'nda tartıştığı kadın müşterisini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan taksi sürücüsü, adliyeye sevk edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2023 12:34, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2023 12:35
Yabancı uyruklu kadın müşterisini darbettiği anların sosyal medyada yayınlanması üzerine gözaltına alınan taksi sürücüsü A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kasımpaşa Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen A.K. adliyeye çıkarıldı.
Olayın ardından A.K. ve taksinin çalışma ruhsatı askıya alınmıştı.