Danışmanlık tedbiri görevi verilen rehber öğretmenlere ücret ödemeleri nasıl yapılacak?

26 Temmuz 2020 tarihinde "Rehber Öğretmenler hükümlüye rehberlik etmek ve çocukların ifadesinin alınması işlerinde resen görevlendirilemez" başlıklı araştırma dosyamızda; "Rehber öğretmenlerin, Adalet Bakanlığına bağlı kurumlarda hükümlülere rehberlik etme ve çocukların ifadelerinin alınması işlemlerinde; istekleri dışında resen Sosyal Çalışma Görevlisi olarak görevlendirilmemesi, görevlendirmelerin isteğe bağlı olarak yapılması, görevli listesi ve takviminin hazırlanması sırasında görevlendirilecek öğretmenlerin görüş ve ihtiyaçlarının (doğum ve süt izni durumu, sağlık durumu, özel durumlar vb.) dikkate alınması, Sosyal çalışma görevlisi olma şartlarını taşıyan tüm kamu/özel çalışanların ilçe içinde belirlenmesi, görevli havuzu oluşturulması, isteğe bağlı olarak görevlendirilmek isteyenlere ise, görevlendirildiği hükümlünün veya çocuğun adresine giderek eğitim ve danışma tedbiri uygulayabilmesi için araç temin edilmesi, araç temin edilemiyorsa yol masraflarının ödenmesi, ayrıca 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununun "Sosyal çalışma görevlilerinin görevleri" başlıklı 34. maddesi 3. fıkrası ile "Sosyal çalışma görevlilerinin görevleri" başlıklı 34. maddesi (3) fıkrası uyarınca gerekli ücretin ödenmesi gerekmektedir." demiştik.

Bu yazımızdan üç yıl sonra Milli Eğitim Bakanlığı, danışmanlık tedbiri görevi verilen rehber öğretmenlere yapılacak ücret ödemeleri hakkında açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01.06.2023 tarih ve 77383740 sayılı yazısında "Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğü ilgi görüşünde "3717 sayılı Kanuna göre sosyal çalışma görevlilerine verilen yol tazminatının Adalet Bakanlığı bütçesinden; 5395 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre sosyal çalışma görevlilerinin, görevleri sırasında yaptıkları ve hakim tarafından takdir edilen masraflarının ise anılan Bakanlığın Strateji Geliştirme Başkanlığı bütçesinin yargılama giderlerine ilişkin ödeneklerden Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen suçüstü ödeneğinden karşılanmakta olduğu dikkate alındığında sosyal çalışma görevlilerine yapılacak ödemelerde uygulama birliğinin sağlanması ve bu görevlilerin mahkemelerce alınan danışmanlık tedbiri kararları ile görevlendirilmekte olmaları sebepleriyle söz konusu çalışanlara 5395 sayılı Kanunun 33 üncü maddesince yapılacak ödemelerin Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanması gerektiği mütalaa edilmektedir." şeklinde ifade etmiştir. Söz konusu danışmanlık tedbiri uygulamalarında görevlendirilen Bakanlığımız personeline yönelik gerekli iş ve işlemlerin yapılan açıklamalar ve ekte yer alan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürlüğünün yazısı doğrultusunda yürütülmesi, gerekli duyurunun tüm okul ve kurumlara yapılarak gelebilecek taleplerin Adalet Bakanlığının ilgili birimlerine yönlendirilmesi hususunda;" açıklamalara yer vererek ücret ödemelerine açıklık getirdi.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR