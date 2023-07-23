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Tunceli'de 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu'nda 2 terörist etkisizleştirildi

Teröristlerin, 5 güvenlik personelinin şehit edilmesinden sorumlu olduğu bildirildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2023 13:18, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2023 13:19
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Tunceli'de 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu'nda 2 terörist etkisizleştirildi

Tunceli'de "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tunceli Jandarma Bölge, Tunceli ve Erzincan İl Jandarma Komutanlıklarının sevk ve idaresinde, Tunceli kırsalında, J- SİHA ve ANKA-S desteğinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando timlerinin katılımıyla "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu"nun yapıldığını kaydetti.

"5 kahramanımızın şehit edilmesinden sorumlu 2 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı." ifadelerini kullanan Yerlikaya, 2 asker, 2 jandarma, 1 polisin şehit edilmesinden sorumlu teröristler 'Rojhat Dilman' kod adlı Adem Gürel ile 'Şoreş Dilok Cilo' kod adlı Ahmet Karaboğa'nın silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Operasyonun devamında teröristlerin kullandığı sığınakta çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini de açıklayan Bakan Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren jandarmamızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı, SİHA destekli operasyonun, teröristlerin vurulma anına ilişkin görüntülerini de paylaştı.

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