Pendik'te teknede çıkan yangın söndürüldü

Pendik Marina'da bağlı olan 11 metre uzunluğundaki "Asya K" isimli teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının marinada bağlı diğer teknelere sıçramaması için marina görevlileri tarafından yanan tekne, küçük botlarla ittirilerek açığa alındı.

Açıktaki tekneye ilk müdahaleyi deniz polisi yaptı.

Daha sonra kıyıya doğru getirilen teknedeki yangın, itfaiye, deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerince söndürüldü.

Yangın nedeniyle teknede hasar oluştu.