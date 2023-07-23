Antalya'da sıcak hava bunaltıyor

Bazı tatilciler kumsalda vakit geçirirken, bazıları gölgede oturdu.

Yüksek sıcaklık nedeniyle kentin işlek meydan, cadde ve sokakları boş kaldı.

Dışarı çıkan bazı vatandaşların güneşten korunmak için şemsiye kullandığı gözlendi. Bazı vatandaşlar da park ve bahçelerdeki çeşmelerde ellerini ve yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştı.

Sıcaktan etkilenen sokaktaki hayvanlarının da gölgede ve fıskiyelerin altında yattığı görüldü.