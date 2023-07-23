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Türkiye'de en çok Barbie mi yoksa Oppenheimer mı aratıldı?

Tüm dünya, şu an itibariyle "Barbenheimer" çılgınlığıyla sarılmış durumda. Sinema salonları, Barbie ve Oppenheimer filmlerinin vizyona girişiyle adeta tıklım tıklım dolarken, her iki yapımda şimdiden stüdyoların kasalarını doldurmaya başladı. Bu iki büyük yapımın aynı gün vizyona girmesiyle birlikte, Türkiye'deki izleyicilerin de ilgisi büyüleyici düzeyde. Hem Barbie hem de Oppenheimer filmleri, ülkemizdeki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı ve sinema sektörüne canlılık katıyor. Peki Türkiye'de en çok Barbie mi yoksa Oppenheimer mı aratıldı?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Temmuz 2023 15:14, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2023 15:19
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Türkiye'de en çok Barbie mi yoksa Oppenheimer mı aratıldı?

Tüm dünya an itibariyle "Barbenheimer" çılgınlığıyla kavruluyor. Sinema salonları vizyona giren Barbie ve Oppenheimer izleyicileriyle dolarken her iki film de daha şimdiden stüdyoların ceplerini doldurmaya başladı. İki büyük yapım aynı gün vizyona girerken Türkiye'deki izleyicilerin ilgisi de her iki yapıma büyük oldu. Peki Türkler son 24 saatte en çok hangi filmi arattı? Barbie mi yoksa Oppenheimer mı? İşte cevabı:

En çok hangi film aratıldı: Barbie'yi mi yoksa Oppenheimer'ı mı?

Google verilerine göre Türkiye'deki tüm iller son 24 saatte en çok Oppenheimer'ı aradı. Dünya genelinde de yine aynı şekilde en çok aranan film Oppenheimer oldu.

Öte yandan her iki film de beklentileri aşan bir performans sergiliyor. Mevcut verilere göre Warner Bros imzalı Barbie'nin yarına kadar dünya çapında 300 milyon dolardan fazla hasılat elde edeceği tahmin ediliyor. Bu arada Universal'ın Oppenheimer'ı ise Pazar gününe kadar dünya genelinde 165,9 milyon dolar hasılat elde edecek gibi görünüyor.

Bu rakamlar açıkçası tüm tahminleri aşıyor. Öte yandan Barbie, açılış gününde, yani cuma günü 70,5 milyon dolar hasılat kaydetti. Oppenheimer ise aynı gün 33 milyon dolar kazandı.

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