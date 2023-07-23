Kuduzdan ölen mimarın ailesi: Soğuk algınlığı diyerek eve gönderdiler

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sahibi olduğu Sibirya Kurdu tarafından ısırılan ve kuduzdan yaşamını yitiren Mimar Lütfü Seray'ın ağabeyi Kenan Seray yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Lütfü Seray'ın 12 Haziran'da kendi köpeği tarafından kolundan, boyundan ve alnından ısırıldığına dikkat çekildi.

Lütfü Seray'ın aynı gün hastaneye başvurduğunu belirten ağabeyi Kenan Seray, "Ancak maalesef immunglobulin serumu uygulanmamıştır, Bu da hastane tarafından yapılan ilk ihmalkarlık olmuştur. Ayrıca, köpek tarafından ısırılan bölgelerin gereken şekilde immunglobulin serumu, su ve sabunla yıkanmaması, hastane tarafından yapılan ikinci ihmalkarlıktır" denildi.

'SOĞUK ALGINLIĞI DİYEREK EVE GÖNDERMİŞLER...'

Seray'ın 4 doz kuduz aşısı olmasına rağmen sağlık durumunun düzelmediğine dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Hastanelerde anlattığı semptomlar kuduz ile uyumlu olmasına rağmen, yeteri kadar detaylı tetkikler yapılmamış, kendisine sadece soğuk algınlığı teşhisi konup eve gönderilmiştir, bu da üçüncü büyük ve ölümcül ihmalkarlık olarak karşımıza çıkmıştır. Hem kardeşimizin, hem de köpeğin aşıları düzenli olarak yapılmıştır ve karneleri mevcuttur. Devlet hastaneleri, kardeşimizin durumunu düzgün bir şekilde teşhis edememiş ve sevk etmemiştir. Kardeşimiz, hayvan ısırığı konusunda hastaneler tarafından gereken ilgiyi görmeden eve gönderilmiştir .''

Kenan Seray, ihmalkarlığın açığa çıkarılması için mücadele edeceklerini ifade etti.