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Bakan Uraloğlu: Ulaşımda Zirvedeyiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'mız Avrupa'daki en yoğun havalimanı. Antalya Havalimanımız da dün, tüm zamanların rekoruna imza attı. Kaliteli hizmetimizle ulaşımda zirvedeyiz, dünyayı ağırlıyoruz. Tüm çalışanlarımızı ve sektörümüzü kutluyorum" dedi.

Haber Giriş : 23 Temmuz 2023 15:42, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2023 15:47
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Bakan Uraloğlu: Ulaşımda Zirvedeyiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havayolu ulaşımında her geçen gün artan yolcu ve uçak trafiği ile uluslararası kuruluşlarca elde edilen başarılara yönelik olarak "İstanbul Havalimanı'mız Avrupa'daki en yoğun havalimanı. Antalya Havalimanımız da dün, tüm zamanların rekoruna imza attı. Kaliteli hizmetimizle ulaşımda zirvedeyiz, dünyayı ağırlıyoruz. Tüm çalışanlarımızı ve sektörümüzü kutluyorum" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, EUROCONTROL Avrupa Havacılık Genel Bakış 2023 Dönemi Hava Trafik İstatistikleri ile dün, tüm zamanların rekoru kırılan Antalya Havalimanı'ndaki yolcu ve uçuş trafiğini değerlendirdi.

Bakan Uraloğlu, "Güvenli ve konforlu ulaşım ağlarımızla dünyayı Türkiye'ye bağlıyoruz. Doğru hedefe doğru adımlarla ilerliyoruz. Bu başarılar, rekorlar, ülkemiz adına sevindirici gelişmelerdir. 22 Temmuz Cumartesi günü iç hatta 19.587, dış hatta 190.557 olmak üzere toplam 210.144 yolcuya hizmet verdik. Aynı gün iç hatta 111, dış hatta 1.051 olmak üzere toplam 1.162 uçak trafiği gerçekleşti. Dünya cennet vatana geliyor, turizm ve ulaşımda şahlanış dönemi yaşıyoruz. Tüm çalışanlarımızı kutluyorum" diye konuştu.


AVRUPA'NIN EN GÖZDESİ İSTANBUL HAVALİMANI OLDU

EUROCONTROL Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporunda 10-16 Temmuz 2023 dönemi için açıklanan hava trafik istatistiklerini değerlendiren Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1487 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı olmasının gurur verici olduğunu belirtti.

Uraloğlu, "Ülkemizin havalimanları arasında İstanbul havalimanını takip eden ve dünya sıralamasında 7. sırada yer alan havalimanımız, ortalama 1018 uçuş ile Antalya havalimanı oldu. Açıklanan bu verilerle İstanbul Havalimanı (+%18) ve Antalya Havalimanı (+%9) ile 2019 yılı performanslarının üzerine çıktığı görüldü. Geçen Haziran ayının bir haftalık verileri ile 10-16 Temmuz 2023 dönemi verileri karşılaştırıldığında uçuşlar yüzde 0,57 artış gösterdi" dedi.

Uraloğlu ayrıca 10-16 Temmuz 2023 dönemi en fazla uçuş gerçekleştirilen havayolu şirketleri arasında Türk Hava Yollarının da günlük ortalama bin 616 uçuş ile 3. sırada yer aldığını belirtti.

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