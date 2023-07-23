BİLSEM öğrencileri, Almanya'da dünya birinciliği kazandı

Wolfenbüttel-Lindenhalle'de düzenlenen FIRA RoboWorld Cup'ta, 23 ülkeden 600 katılımcı yeteneklerini sergiledi ve kendi geliştirdikleri robotları çeşitli disiplinlerde test etti.

BİLSEM öğrencileri de inovasyon ve teknoloji dalında dünya birinciliği elde etti. İkinci ve üçüncülüğü de Çek Cumhuriyeti'nden katılan temsilciler oldu.

Şampiyonada, yapay zeka, makine öğrenimi, sensör teknolojisi ve gelişmiş mekanik tasarımlar da dahil olmak üzere çeşitli teknolojiler sunuldu.

Gaziosmanpaşa Bilim ve Sanat Merkezinin öğrencileri, 6-10 Nisan'da Yunanistan'da düzenlenen He-Ro MRC Robot Sporları olimpiyatında, İnsansı Robot Sporları kategorilerinde (Halter, Güreş, Otonom Yürüyüş) yarışarak dünya birinciliği kazanmışlardı.