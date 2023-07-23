Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Beştepe'de gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısına başkanlık edecek. Toplantının öncelikli gündemi, ülkenin dış politikadaki gelişmeleri olacak. Ayrıca ekonomi ve iç siyasete ilişkin konular da değerlendirilecek.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi dış politikada atılan adımlar, ekonomideki gelişmeler ve terörle mücadele gündem başlıklarıyla toplanıyor. NATO Liderler Zirvesi ve Körfez turu değerlendirilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ay diplomasi trafiği yoğundu. Önce Litvanya'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi katıldı. Ardından Körfez turuna çıktı. Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti.
3 ülke ile savunmadan enerjiye farklı alanlarda 18 anlaşmaya imza atıldı. Görüşmelerin yansımaları Kabine toplantısında değerlendirilecek.
ERDOĞAN, ABBAS İLE GÖRÜŞECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme trafiği yeni haftada da sürecek.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'ye gelecek. Salı günü yapılacak görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, İsrail - Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler, güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.
TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI DA MASADA OLACAK
Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum toplantıdaki bir diğer başlık olacak.
Süresi sona eren tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin gelişmeler gündeme gelecek.
EKONOMİ VE TERÖRLE MÜCADELE DE GÜNDEMDE OLACAK
Ekonomideki gelişmeler ve terörle mücadele operasyonlarında gelinen son nokta da Kabine toplantısında değerlendirilecek başlıklar arasında.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.