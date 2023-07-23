Çocuklarını kurtarmak isterken öldü
Gaziantep'in Nizip ilçesinde Fırat Nehri'ne giren iki kardeş boğulma tehlikesi geçirdi. Çocuklarının boğulma tehlikesi yaşadığını gören baba Ali Yavuz, suya atladı. Akıntıya kapılan Yavuz, yaşamını yitirdi. Boğulma tehlikesi geçiren iki kardeş ise ekipler tarafından kurtarıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2023 23:23, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2023 23:22
Gaziantep'te serinlemek için Fırat Nehri'ne giren iki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.
Çocuklarını kurtarmak isteyen baba Ali Yavuz (34) o sırada suya atladı.
Bir süre suda çırpınan baba, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve Birecik Belediyesi Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekipler bot yardımı ile ulaştığı iki kardeşi kurtararak sudan çıkarırken, baba Ali Yavuz'un ise cansız bedenine ulaşıldı.
Suda boğularak yaşamını yitiren Yavuz'un cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.