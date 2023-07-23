Çöl sıcakları 45 dereceye ulaştı, turizm merkezinde yaşayanlar eve kapandı

Sıcak havalarda dolan Manavgat Irmağı çevresinin de boş olduğu gözlenirken, ırmak kenarında bulunan işletmelerin büyük kısmının kapalı olduğu görüldü.

Manavgat'ta yaşayan insanlar bunaltıcı sıcaklar yüzünden sokağa çıkamazken, dışarı çıkmak zorunda kalanlar da bir ağaç gölgesine sığınarak sıcaktan korunmaya çalıştı.

Tatil günleri kalabalıktan adım atılmayan Köprübaşı, Cumhuriyet Meydanı ve ırmak kenarları ise boş kaldı.

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