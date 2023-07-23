Ladik Belediye Başkanı Özel, hayatını kaybetti

İki yıldır kanser ile mücadele eden Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, bugün tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'nin Cumhur İttifakı adayı olarak seçilen ve mimar olan Özel'in cenazesi, bu akşam Ladik ilçesine getirilecek.

CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU

57 yaşında hayatını kaybeden Özel'in cenaze namazının 24 Temmuz Pazartesi (yarın) öğle namazına müteakip Ladik ilçesinde bulunan Merkez Camisinde kılınacağı ardından aile kabristanlığında toprağa verileceği bildirildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa DEMiR, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla , Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'in vefatı üzerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Samsun'a hizmet noktasında yoğun mesai harcayan, Ladik Belediye Başkanımız saygıdeğer Nurhan Yapıcı Özel Hanımefendi'nin vefat haberini derin bir teessürle öğrendim.



Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm hemşehrilerime sabır ve başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/U70VKhXeR2 Mustafa DEMiR (@mustafademirbsb) July 23, 2023

Nurhan Yapıcı Özel Kimdir?

2 Eylül 1966 yılında Ladik'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ladik'te bitirdi.

Konya Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesinde Mimarlık bölümününden mezun oldu. Ladik'te mimarlık yaptı.

Ladik Belediyesinden bir dönem meclis üyeliği, 2 dönem Ladik İl Genel Meclis üyeliği görevini yürüttü. AK Parti Ladik ilçe Kadın Kolları Başkanlığını yaptı. 2013-2015 yılları arasında Samsun İl Kadın Kolları Başkanlığı görevini üstlendi.

Son olarak AK Parti Samsun İl Yönetim Kurulunda Çevre, Şehir ve Klütür'den Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yaptı.

Evli ve 2 çocuk annesidir.