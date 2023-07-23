8 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 8 göçmen kaçakçısı organizatörün yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İzmir İl Jandarma Komutanlığımızca, MİT Başkanlığı ile koordineli, Jandarma İHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile müştereken icra edilen operasyonda; Yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin 7'si tutuklandı, 1'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek"
8 GÖÇMEN KAÇAKÇISI ORGANİZATÖRÜ YAKALANDI❗️Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 23, 2023
İzmir İl Jandarma Komutanlığımızca, MİT Başkanlığı ile koordineli, Jandarma İHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile müştereken icra edilen operasyonda;
Yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin 7'si tutuklandı, 1'i. pic.twitter.com/xthC6C3r3A