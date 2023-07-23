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Esenyurt'ta kadını döverek bayılttı, tepki gösterenleri tehdit etti

Esenyurt'ta iddiaya göre, bir kişi sokak ortasında tartıştığı kadını dövdü. Şüpheli baygın haldeki kadını sürükleyerek park halindeki minibüse bindirmek istedi. Olaya tepki gösteren vatandaşlara da tehditler savuran şüpheli olay yerinden uzaklaştı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Temmuz 2023 19:30, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2023 19:31
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Esenyurt'ta kadını döverek bayılttı, tepki gösterenleri tehdit etti

Esenyurt'ta bir kişi sokak ortasında tartıştığı kadını döverek bayılttı.

Olay, sabah saatlerinde Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kadınla tartışan şüpheli, kadını sokak ortasında dövdü.

Bayılan kadını park halindeki minibüse almaya çalışan şüpheliyi, çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yerde yatan kadına küfür eden şüpheli, bir yandan da "Polisi arıyorum", "Ne yapıyorsunuz ?" diyerek olaya tepki gösteren vatandaşlara küfür edip tehditler savurdu.

"Yarın sabah sizin için geleceğim" diye bağıran şüpheli, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

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