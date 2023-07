Usta edebiyatçı Rasim Özdenören kabri başında anıldı

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Eyüpsultan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Anma programına katılan eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Özdenören'e dair, "Güzel yaşayanlar yaşadıkları güzellikleri kalıcı hale getirmek için onu yazıya dökerler. Yazıyı güzelleştirmek için değil güzel yaşanmış bir hayatı kalıcı kılmak için yazıya dökülür." ifadelerini kullandı.

Rasim Özdenören'in özel bir insan olduğunu vurgulayan Ünal, "Ben Rasim ağabeyi her ziyaret ettiğimde hayatını güzelleştiren bir insan vardı. Bugün aramızda eşi sevgili Ayşe abla... Onun metaneti, sabrı, merhameti o kadar güzeldi ki, Rasim ağabeyin hayatı onun sevgisiyle güzelleşirdi." şeklinde konuştu.

- "Hayatı anlamlı kılan başlangıçlar değil sonlar"

Mahir Ünal, gençliğinde okuduğu "Gül Yetiştiren Adam" ve "Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler" eserlerinin ufkunu açtığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Müslümanca düşünmekle başlıyordu her şey. Çünkü düşüncelerimiz duygularımızı, duygularımız davranışlarımızı, davranışlarımız da yaşadığımız hayatı ve kültürü belirliyordu. 'Müslümanca düşünme nedir?', liseden itibaren bunun üzerine kafa yormamıza bir kapı açtı Rasim ağabey. En güzeli de sanırım şu anda kabrinin başında bu kadar güzel dualarla, sözlerle anılmak ve gök kubbede hoş bir seda bırakmak, böyle bir şey herhalde."

Hayatı anlamlı kılanın başlangıçlar değil sonlar olduğunu ifade eden Ünal, "Hayatı ve başladığınız bir şeyi nasıl bitirdiğiniz çok kıymetli. Rasim ağabey çok güzel ve onurlu bir şekilde bu hayatı bitirdi, onun manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Onun bize bıraktığı güzel örneklerin yaşantımızda daha derin izler bırakmasını temenni ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

- "Sanki dünmüş gibi her gün anılarımızda"

Aile adına konuşan damadı Osman İlter, Özdenören'in "Her ölüm erken ölümdür" sözünü hatırlatarak, "Biz bunu burada yaşamış olduk. Keşke daha fazla yanında olabilseydik ama sanki dünmüş gibi her gün anılarımızda yaşatıyoruz. Her olayda onun mutlaka bir sözü olurdu, o söz üzerine tekrar anılarımız canlanıyor." dedi.

Eşi Ayşe Özdenören ise acılarının halen taze olduğunu ve duydukları özlemin giderek arttığını belirterek, "Hem bizler ailesi için hem de edebiyat dünyası için yeri, boşluğu doldurulamayacak bir kişi. Daha çok özlüyoruz, yerini dolduramıyoruz. Allah kalanlara sağlıklı ömür versin. Rabbim bizlere her zaman daim anmayı nasip etsin." değerlendirmesinde bulundu.

Anma programını düzenleyenlere, İstanbul'dan ve şehir dışından anma etkinliğe gelenlere teşekkür eden Özdenören, "Gelen arkadaşlarımıza, dostlarımıza herkese çok teşekkür ediyoruz, bizleri yalnız bırakmadıkları için." diye konuştu.