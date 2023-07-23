HÜDA PAR paylaşımına gözaltına alınan kişi serbest bırakıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı'na dün düzenlenen bıçaklı saldırıyla ilgili sosyal medyada paylaşım yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, sosyal medyada konuyla ilgili paylaşım yapan Ç.G.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ç.G., "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan adliyeye sevk edildi.

Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbetçi Savcısından şahsın halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan temin edilip ifadesinin alınarak 23.07.2023 günü mevcutlu olarak adliyede hazır edilmesi talimatı alınmış, şahıs adresinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. 23 Temmuz 2023 günü Bakırköy Cumhuriyet Baş Savcılığı'na çıkarılan şahıs, savcılık makamında alınan ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş, Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol kararı verilerek serbest bırakılmıştır" denildi.