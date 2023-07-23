Aile içi kavga cinayetle sonlandı; 1 ölü, 2 gözaltı

Olay saat 06.00 sıralarında Çarşamba köyünde meydana geldi. İddiaya göre Ali Çakır, babası S.Ç. (51) ve kardeşi E.Ç. (27) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında bıçak darbesiyle yaralanan Ali Çakır, kanlar içerisinde yere yığılırken, evden gelen sesler üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ali Çakır'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Çakır'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülürken, baba S.Ç. ile diğer oğlu E.Ç. gözaltına alındı.

Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.