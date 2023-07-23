Aile içi kavga cinayetle sonlandı; 1 ölü, 2 gözaltı

Esenyurt'ta kadını döverek bayılttı, tepki gösterenleri tehdit etti
Esenyurt'ta kadını döverek bayılttı, tepki gösterenleri tehdit etti
3 Ay ertelemeli 70.000 TL fırsatı!
3 Ay ertelemeli 70.000 TL fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Kahramanmaraş'ta orman yangını.. Vali: Bazı evler yandı
Kahramanmaraş'ta orman yangını.. Vali: Bazı evler yandı
Ladik Belediye Başkanı Özel, hayatını kaybetti
Ladik Belediye Başkanı Özel, hayatını kaybetti
7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başlıyor
7. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri Başlıyor
KPSS lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı
KPSS lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı
'Gri liste' ne anlama geliyor? FATF nedir?
'Gri liste' ne anlama geliyor? FATF nedir?
Bakan Şimşek'ten gri liste açıklaması
Bakan Şimşek'ten gri liste açıklaması
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri
Kabine yarın toplanıyor: İşte gündem maddeleri
Yargıtay'dan kiracı kararı
Yargıtay'dan kiracı kararı
Kuduzdan ölen mimarın ailesi: Soğuk algınlığı diyerek eve gönderdiler
Kuduzdan ölen mimarın ailesi: Soğuk algınlığı diyerek eve gönderdiler
KPSS eğitim bilimleri oturumu başladı
KPSS eğitim bilimleri oturumu başladı
Türkiye Emekliler Derneği 4 bin lira ilave seyyanen zam istedi
Türkiye Emekliler Derneği 4 bin lira ilave seyyanen zam istedi
Yalova'da otobüs ile tır çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Yalova'da otobüs ile tır çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
CHP'deki gergin toplantının ardından yeni iddialar
CHP'deki gergin toplantının ardından yeni iddialar
Ehliyetiyle KPSS'ye girmek isteyen aday binaya alınmadı
Ehliyetiyle KPSS'ye girmek isteyen aday binaya alınmadı
İnternet kullanımımız artıyor
İnternet kullanımımız artıyor
Yapılandırmanın bozulmaması için 31 Temmuz'a kadar ödeme yapılması gerekiyor
Yapılandırmanın bozulmaması için 31 Temmuz'a kadar ödeme yapılması gerekiyor
AK Parti'den İstanbul için 'tersine göç' projesi
AK Parti'den İstanbul için 'tersine göç' projesi
İlaç fiyatlandırmasındaki avro kuruna zam
İlaç fiyatlandırmasındaki avro kuruna zam
Hayalet evlere neşter! Fırsatçılara vergi ayarı geliyor
Hayalet evlere neşter! Fırsatçılara vergi ayarı geliyor
'İİT Kur'an için harekete geçsin!'
'İİT Kur'an için harekete geçsin!'
Türkiye'nin konuştuğu polis memuru o anları anlattı
Türkiye'nin konuştuğu polis memuru o anları anlattı
Adana'da belediyeden anons: Güneşe ateş etmeyin
Adana'da belediyeden anons: Güneşe ateş etmeyin
Muğla, Adana ve Çeşme'de orman yangını
Muğla, Adana ve Çeşme'de orman yangını
KPSS oturumları yarın başlıyor
KPSS oturumları yarın başlıyor
Otomobilde ikinci el düzenlemesi 5 günde 15 bin ilan sildirdi
Otomobilde ikinci el düzenlemesi 5 günde 15 bin ilan sildirdi
Bakan Kacır açıkladı: İşte yollardaki TOGG sayısı
Bakan Kacır açıkladı: İşte yollardaki TOGG sayısı
Yargıtay'dan emsal yaz okulu kararı
Yargıtay'dan emsal yaz okulu kararı
Başkandan tepki çeken paylaşım: İşçiler çalışıyor, başkan elleri cebinde
Başkandan tepki çeken paylaşım: İşçiler çalışıyor, başkan elleri cebinde
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Aile içi kavga cinayetle sonlandı; 1 ölü, 2 gözaltı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde baba ile 2 oğlu arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Yaşanan arbede sırasında bıçaklanan Ali Çakır (31) hayatını kaybederken, babası ile kardeşi gözaltına alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Temmuz 2023 21:43, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2023 21:44
Yazdır
Aile içi kavga cinayetle sonlandı; 1 ölü, 2 gözaltı

Olay saat 06.00 sıralarında Çarşamba köyünde meydana geldi. İddiaya göre Ali Çakır, babası S.Ç. (51) ve kardeşi E.Ç. (27) arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında bıçak darbesiyle yaralanan Ali Çakır, kanlar içerisinde yere yığılırken, evden gelen sesler üzerine çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ali Çakır'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Çakır'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülürken, baba S.Ç. ile diğer oğlu E.Ç. gözaltına alındı.

Tavşanlı Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber