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Su sıkıntısı yaşayan köylüler yol kapattı.. pet şişeyle ineklerine su içirdi

Yalova'nın Kirazlı köyünde, haftalardır su sıkıntısı yaşadıklarını iddia eden köylüler, köy yolunu trafiğe kapadı. Elleriyle pet şişeden döktüğü suları ineklere veren vatandaşlar akrabalarına duş yapmak için gittiklerini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Temmuz 2023 22:50, Son Güncelleme : 23 Temmuz 2023 23:06
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Kirazlı köyünde yaklaşık iki aydır yaşanan su kesintileri nedeniyle iki büyükbaş hayvanının öldüğünü ileri süren Metin Aslan, ineklerini köy girişine getirerek köy yolunu kapattı. Arslan, büyükbaş hayvanlara pet şişeyle su içirdi.

Köylüler de Arslan'a destek verince yaklaşık 100 kişi köy yolunda eyleme başladı.

Yetkililerin su kesintisi hakkında açıklama yapmadığını belirten Aslan, bu süreçte iki ineğinin hastalık yaşamadan öldüğünü, nedeninin ise susuzluk olabileceğini iddia etti.

Kirazlı Köyü Muhtarı Mustafa Temel ise yaşanan su kesintileri nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını dile getirerek, "Bir gün su geliyor, bir gün gelmiyor, ayıptır." dedi.

Eyleme katılan vatandaşlar da "su istiyoruz" sloganları attı. Elleriyle pet şişeden döktüğü suları ineklere veren vatandaşlar akrabalarına duş yapmak için gittiklerini söyledi.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri, trafikte aksama olmaması için sürücüleri farklı güzergahlara yönlendirdi.

Yetkililerden sorunun çözümü için söz alan vatandaşlar eylemlerine son verdi.

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