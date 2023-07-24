24 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıkları.

3- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in yeni sezon öncesi fikstür çekimi TFF'nin Riva'da bulunan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

2- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Galatasaray, deplasmanda yapacağı Zalgiris maçı öncesi son antrenmanına çıkacak. Teknik Direktör Okan Buruk ile bir futbolcu, antrenmandan önce LFF Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak.

2- TÜİK, 2022 yılı uluslararası göç istatistikleri ile "Sağlık Modülü, 2022" ve "Yaşam Kalitesi Modülü, 2022" adlı haber bültenlerini yayımlayacak.

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