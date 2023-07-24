24 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıkları
24 Temmuz 2023'ten önemli gündem başlıkları.
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK 60. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne katılacak.
(Ankara/11.00)
2- TÜİK, 2022 yılı uluslararası göç istatistikleri ile "Sağlık Modülü, 2022" ve "Yaşam Kalitesi Modülü, 2022" adlı haber bültenlerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
3- Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli tahvil ihalesi düzenleyecek.
(Ankara)
SPOR
1- Futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü eleme turu kuraları çekilecek.
(Nyon/13.00/14.00/15.00)
2- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Galatasaray, deplasmanda yapacağı Zalgiris maçı öncesi son antrenmanına çıkacak. Teknik Direktör Okan Buruk ile bir futbolcu, antrenmandan önce LFF Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak.
- Zalgiris Teknik Direktörü Vladimir Cheburin de düzenleyeceği basın toplantısının ardından takımına maç öncesi son idmanını yaptıracak.
(Vilnius/18.30/19.00/16.30/17.30)
3- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in yeni sezon öncesi fikstür çekimi TFF'nin Riva'da bulunan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
(İstanbul/14.00)